Максим Петров рассказал, чем «Балтику» удивил «Ахмат»

Полузащитник калининградской «Балтики» Максим Петров высказался о матче 26-го тура чемпионата России с грозненским «Ахматом» (1:1).

— Чем удивил «Ахмат»?

— Поляна достаточно тяжёлая. Они её сильно заливают. Непривычно было. Высокая трава — и ноги подсели сразу. Надо было адаптироваться сначала к полю. Плюс «Ахмат» активно начал — грузили много мячей на Мелкадзе. Пока в начале осваивались, первые минуты инициатива была у «Ахмата».

— Во втором тайме игра преобразилась.

— Да, Талалаев подкорректировал некоторые нюансы — и мы вышли на второй тайм по-другому, чуть-чуть перестроились. У нас больше получалось создавать моменты, лучше взаимодействовали, — сказал Петров в беседе с корреспондентом «Чемпионата».