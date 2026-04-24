Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Брест — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Максим Петров рассказал, чем «Балтику» удивил «Ахмат»

Комментарии

Полузащитник калининградской «Балтики» Максим Петров высказался о матче 26-го тура чемпионата России с грозненским «Ахматом» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
23 апреля 2026, четверг. 19:45 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Северину Ласерда – 51'     1:1 Андраде – 60'    

— Чем удивил «Ахмат»?
— Поляна достаточно тяжёлая. Они её сильно заливают. Непривычно было. Высокая трава — и ноги подсели сразу. Надо было адаптироваться сначала к полю. Плюс «Ахмат» активно начал — грузили много мячей на Мелкадзе. Пока в начале осваивались, первые минуты инициатива была у «Ахмата».

— Во втором тайме игра преобразилась.
— Да, Талалаев подкорректировал некоторые нюансы — и мы вышли на второй тайм по-другому, чуть-чуть перестроились. У нас больше получалось создавать моменты, лучше взаимодействовали, — сказал Петров в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android