Бубнов поставил четыре «Локомотиву» за игру в матче РПЛ с «Зенитом»

Бывший футболист Александр Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» поставил оценки игрокам московского «Локомотива» за матч 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (0:0). Команда получила оценку «четыре».

Согласно подсчётам Бубнова, «Локомотив» за игру набрал 728 технико-тактических действий при 27% брака.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 49 очков за 26 матчей. «Зенит» располагается на второй строчке, заработав 56 очков за аналогичное количество игр. На первом месте находится «Краснодар», у которого 57 очков.