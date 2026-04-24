Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хайденхайм — Санкт-Паули. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артём Дзюба прокомментировал возможное ужесточение лимита на легионеров

Комментарии

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба высказался о планируемом ужесточении лимита на легионеров в Мир Российской Премьер-Лиге. В новом сезоне в заявку можно будет внести 12 легионеров, при этом на поле смогут выйти только семь.

— Твоя позиция по лимиту, который приняли на прошлой неделе?
— А я не знаю, что там приняли.

— 12 легионеров в заявке, семь — на поле со следующего сезона.
— Говорили же, другой будет.

— Будут постепенно ужесточать.
— Время покажет.

— Но твоя позиция по лимиту — он нужен вообще?
— Мне всё равно, — сказал Дзюба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
«Краснодар» снова первый, невезение «Локо» и буря в подвале таблицы. Обзор 26-го тура РПЛ
«Краснодар» снова первый, невезение «Локо» и буря в подвале таблицы. Обзор 26-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android