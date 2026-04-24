«Без Валентиновича было бы скучно». Газизов отреагировал на поведение Евсеева

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался об эпатажном поведении главного тренера команды Вадима Евсеева.

— Как вы реагировали на обсуждение в медиа выступлений Евсеева с нецензурной лексикой во время флеш-интервью?

— Какие я могу проводить с Вадимом Валентиновичем беседы? Он близкий мне человек. Мало того — мы работаем вместе. Могу только поддерживать своего главного тренера. Он всё понимает. Мне кажется, что это лишний наброс на эту историю. Это же не прямой эфир был — можно бы было вырезать, этого никто не заметил. Во второй раз то же самое. Евсеев, наверное, решил подыграть в этом плане медиа. Не считаю, что об этом надо говорить. Он грамотный человек. Естественно, он талантлив не только в футболе, но и в других вещах. Не было бы Валентиновича, было бы скучно! — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.