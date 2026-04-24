Эдуард Мор раскритиковал решение судьи поставить пенальти в матче «Спартак» — «Краснодар»

Бывший футболист сборной России Эдуард Мор высказался о пенальти в матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Краснодар». Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу «быков». Один из голов южного клуба был забит после спорного назначения пенальти. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов).

«Пенальти не надо было ставить. Даже не обсуждается. Я не вижу ни одного фрагмента, почему это может быть пенальти», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Благодаря этой победе «Краснодар» вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата России, сместив оттуда «Зенит», который потерял очки в 26-м туре.