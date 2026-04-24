Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Хайденхайм — Санкт-Паули. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Эдуард Мор раскритиковал решение судьи поставить пенальти в матче «Спартак» — «Краснодар»

Комментарии

Бывший футболист сборной России Эдуард Мор высказался о пенальти в матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Краснодар». Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу «быков». Один из голов южного клуба был забит после спорного назначения пенальти. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
23 апреля 2026, четверг. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Мартинс – 38'     1:1 Сперцян – 45+1'     1:2 Жубал – 85'    

«Пенальти не надо было ставить. Даже не обсуждается. Я не вижу ни одного фрагмента, почему это может быть пенальти», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Благодаря этой победе «Краснодар» вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата России, сместив оттуда «Зенит», который потерял очки в 26-м туре.

