Бывший футболист Александр Бубнов высказал мнение о центральных защитниках «Краснодара».

«С учётом того, что так удачно играет Жубал, я думаю, теперь Тормена надолго присядет, если только там кто-то — или Коста, или Жубал — не получат или карточки, или повреждение какое-то. А так нет никакого смысла, и тем более Жубал по качеству такой же защитник, как и Тормена», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги 32-летний Жубал провёл семь матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами. Также на его счету семь игр и один гол в Фонбет Кубке России.