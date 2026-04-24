Хайденхайм — Санкт-Паули. Прямая трансляция
Эдуард Мор: «Спартак» не должен был проигрывать «Краснодару», они были ближе к победе

Эдуард Мор: «Спартак» не должен был проигрывать «Краснодару», они были ближе к победе
Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:2). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). В составе красно-белых отличился Кристофер Мартинс, за «Краснодар» забили Эдуард Сперцян (с пенальти) и Жубал.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
23 апреля 2026, четверг. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Мартинс – 38'     1:1 Сперцян – 45+1'     1:2 Жубал – 85'    

«Честно говоря, не ожидал такой хорошей игры от «Спартака». Они не должны были проигрывать, даже были ближе к победе. Надо отдать должное «Краснодару» — бились до конца. Прошлая игра показала, что характер у них не отнять. При этом пенальти «Краснодару» очень сильно помог, а его, на мой взгляд, не было», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

