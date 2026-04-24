Эдуард Мор: «Спартак» не должен был проигрывать «Краснодару», они были ближе к победе

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:2). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). В составе красно-белых отличился Кристофер Мартинс, за «Краснодар» забили Эдуард Сперцян (с пенальти) и Жубал.

«Честно говоря, не ожидал такой хорошей игры от «Спартака». Они не должны были проигрывать, даже были ближе к победе. Надо отдать должное «Краснодару» — бились до конца. Прошлая игра показала, что характер у них не отнять. При этом пенальти «Краснодару» очень сильно помог, а его, на мой взгляд, не было», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.