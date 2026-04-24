Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Хайденхайм — Санкт-Паули. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Бубнов: «Спартак» сыграл на пятёрку, первый раз видел, чтобы «Краснодар» так отбивался

Бубнов: «Спартак» сыграл на пятёрку, первый раз видел, чтобы «Краснодар» так отбивался
Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 26-го тура чемпионата России «Спартак» — «Краснодар» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
23 апреля 2026, четверг. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Мартинс – 38'     1:1 Сперцян – 45+1'     1:2 Жубал – 85'    

«Вот все, что я расшифровывал последние игры — «Краснодар» все на пятёрки играл, там только отдельные игроки проваливались. В этой игре [со «Спартаком»], я думаю, нет. Максимум, максимум четвёрка.

«Спартак» лучше сыграл, «Спартак» 100% на пятёрку. Они свежее, прессинговали, они постоянно нагнетали. Я первый раз видел, чтобы «Краснодар» вот так отбивался. В принципе, «Краснодар» не то чтобы отбивался, но у них ничего не получалось, они тоже плохо играли в Грозном. Но там выручил Кордоба, а здесь выручил Жубал», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

