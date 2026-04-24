Бубнов: «Спартак» сыграл на пятёрку, первый раз видел, чтобы «Краснодар» так отбивался

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 26-го тура чемпионата России «Спартак» — «Краснодар» (1:2).

«Вот все, что я расшифровывал последние игры — «Краснодар» все на пятёрки играл, там только отдельные игроки проваливались. В этой игре [со «Спартаком»], я думаю, нет. Максимум, максимум четвёрка.

«Спартак» лучше сыграл, «Спартак» 100% на пятёрку. Они свежее, прессинговали, они постоянно нагнетали. Я первый раз видел, чтобы «Краснодар» вот так отбивался. В принципе, «Краснодар» не то чтобы отбивался, но у них ничего не получалось, они тоже плохо играли в Грозном. Но там выручил Кордоба, а здесь выручил Жубал», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».