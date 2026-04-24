Эдуард Мор: «Краснодар» — фаворит чемпионской гонки

Известный экс-футболист Эдуард Мор высказался о чемпионской гонке в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026. После 26 туров турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», который опережает санкт-петербургский «Зенит», идущий вторым, всего на одно очко.

«Краснодар» может удержать лидерство. Календарь у них теперь не такой сложный, как был. Вполне можно допустить, что «Краснодар» выиграет четыре оставшиеся встречи. Не факт, конечно, но это возможно. После матча со «Спартаком» «Краснодар» идёт фаворитом чемпионской гонки», — сказал Эдуард Мор в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.