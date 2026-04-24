Гендиректор «Рубина» Айбатов: Хвича вырос у нас, мы можем только радоваться его успехам

Генеральный директор казанского «Рубина» Александр Айбатов высказался о нападающем французского «Пари Сен-Жермен» Хвиче Кварацхелии, который ранее выступал за российский клуб.

«Зарубежный футбол смотрят все. Естественно, все особенно следят за футболистами, поигравшими в России. И за Хвичу, и за его успехи мы можем только порадоваться. В какой-то степени Кварацхелия действительно вырос в «Рубине», но он не воспитанник клуба. Он и в «Локомотиве» выглядел прилично — насколько я помню, Юрий Палыч (Сёмин. — Прим. «Чемпионата») очень не хотел, чтобы Хвича уходил от него», — сказал Айбатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.