Престианни дисквалифицирован на шесть матчей после гомофобного оскорбления Винисиуса в ЛЧ

Полузащитник португальской «Бенфики» Джанлука Престианни дисквалифицирован на шесть игр из-за гомофобного оскорбления нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора в первом стыковом матче Лиги чемпионов. Встреча состоялась 17 февраля. «Реал» выиграл со счётом 1:0.

«После расследования инспектора по этике и дисциплине УЕФА было возбуждено дисциплинарное дело против игрока «Бенфики» Джанлуки Престианни за потенциальное дискриминационное поведение.

Контрольно-этический и дисциплинарный орган УЕФА принял решение:

— отстранить игрока «Бенфики» Джанлуку Престианни от участия в шести официальных матчах клубных и/или национальных команд, в которых он мог бы участвовать, за дискриминационное (то есть гомофобное) поведение. Дисквалификация на три из этих матчей подлежит испытательному сроку в два года, начиная с даты принятия настоящего решения.

— настоящее решение (то есть дисквалификация на шесть игр) включает в себя временную дисквалификацию на один матч, отбытую игроком во время встречи плей-офф Лиги чемпионов УЕФА — 2025/2026, сыгранной 25 февраля 2026 года между «Реалом» и «Бенфикой».

— обратиться к ФИФА с просьбой продлить вышеупомянутую дисквалификацию по всему миру», — написано в сообщении на официальном сайте УЕФА.

Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.