Гендиректор «Локомотива» прокомментировал возможное ужесточение лимита на легионеров

Генеральный директор московского «Локомотива» Борис Ротенберг высказался о планируемом ужесточении лимита на легионеров в Мир Российской Премьер-Лиге. В новом сезоне в заявку можно будет внести 12 легионеров, при этом на поле смогут выйти только семь.

«Мы за то, чтобы российские футболисты играли, а в чемпионате была конкуренция. Нас устраивает нынешний лимит, но также мы хотим поддержать российский футбол», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 49 очков за 26 матчей. На первой строчке находится «Краснодар», у которого 57 очков.