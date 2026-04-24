В «Рубине» оценили работу Артиги на посту главного тренера команды

Генеральный директор казанского «Рубина» Александр Айбатов высказался о работе главного тренера Франка Артиги.

«На данном этапе мы очень рады за Франка. Помимо всего прочего тренерского, у него очень хорошая коммуникация с футболистами. Они понимают его требования и условия, стараются где-то перестраиваться. Всё будет видно на дистанции, времени пока прошло мало. Но если бы мы не верили в Артигу, наверное, и не начали бы с ним сотрудничать», — сказал Айбатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 38 очков за 26 матчей. На первой строчке находится «Краснодар» (57).