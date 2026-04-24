Хайденхайм — Санкт-Паули. Прямая трансляция
«Больше плюсов, чем минусов». Титов — о матче «Спартака» с «Краснодаром»

Известный экс-футболист «Спартака» Егор Титов подвёл итоги матча красно-белых с «Краснодаром» в рамках 26-го тура Мир РПЛ. Москвичи уступили сопернику со счётом 1:2.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
23 апреля 2026, четверг. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Мартинс – 38'     1:1 Сперцян – 45+1'     1:2 Жубал – 85'    

«То, что поменяли Угальде и Барко опять играл нападающего… Такое уже было в предыдущих матчах. Если это работало — почему бы не попробовать ещё раз, и Карседо именно это и сделал. Мы знаем, что есть штатный нападающий Ливай Гарсия, который получает мало времени, но сравнение по результативности – в пользу Угальде. Поэтому надо исходить и из этого. Работа нападающего – забивать, отдавать, быть полезным команде. Поэтому я понимаю, почему было вот такое решение.

«Спартак» этот матч провёл очень достойно. У меня складывалось впечатление, что «Спартак» точно не проиграет. В ложе мы обменивались мнениями. Все говорили то же самое, хотя и добавляли: «Лишь бы не сглазить». То есть команда доминировала. И это мы говорим о матче с претендентом на чемпионство. Поэтому здесь больше плюсов, чем минусов», – приводит слова Титова Metaratings.

