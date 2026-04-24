Орлов — о «Зените»: защита хороша, а атаки нет

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов оценил игру санкт-петербургского «Зенита» в весенней части сезона-2025/2026. По его мнению, защита сине-бело-голубых действует хорошо, а вот с нападением у команды Сергея Семака есть проблемы.

«Денис Адамов — молодец. Защита у «Зенита» хорошая, а атаки нет. Вот это самое печальное», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, накануне «Зенит» потерял очки в матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:0). После этой ничьей сине-бело-голубые опустились на второе место в турнирной таблице чемпионата, пропустив вперёд себя на одно очко «Краснодар».