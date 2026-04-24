Хайденхайм — Санкт-Паули. Прямая трансляция
Тренер «Ростова» Альба сообщил о серьёзной травме вратаря

Тренер «Ростова» Альба сообщил о серьёзной травме вратаря
Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба сообщил о серьёзной травме боснийского голкипера Хидаета Ханкича. Футболист выбыл из строя минимум на три-четыре недели, заявил испанский специалист. Также он рассказал о состоянии другого вратаря — Рустама Ятимова. У него есть шанс восстановиться от повреждения в ближайшее время.

«Ханкич серьёзную травму получил, посмотрели МРТ, придётся его немного подождать, но через три‑четыре недели он, может быть, будет готов.

Ятимов? Нормально, он уже работал сегодня с тренером по физической подготовке, есть шанс, что он сыграет с «Оренбургом», — сказал Альба в эфире телеканала «Матч ТВ».

