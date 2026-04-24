«На характере!» Сперцян отреагировал на победу «Краснодара» над «Спартаком»

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался после победы в матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (2:1).

«На характере! +3 очка! Нет времени расслабляться, чем дальше, тем сложнее, но мы будем стараться. Большое спасибо каждому за вашу поддержку», – написал Сперцян в своём телеграм-канале.

После 26 встреч РПЛ «Спартак» набрал 45 очков и занимает пятое место. «Краснодар» заработал 57 очков и располагается на первой строчке. «Зенит» с 56 очками находится на втором месте.

В следующем туре команда Хуана Карлоса Карседо встретится с «Пари НН» (26 апреля), а подопечные Мурада Мусаева сыграют с махачкалинским «Динамо» (26 апреля).