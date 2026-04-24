«На характере!» Сперцян отреагировал на победу «Краснодара» над «Спартаком»
Поделиться
Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался после победы в матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (2:1).
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
23 апреля 2026, четверг. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Мартинс – 38' 1:1 Сперцян – 45+1' 1:2 Жубал – 85'
«На характере! +3 очка! Нет времени расслабляться, чем дальше, тем сложнее, но мы будем стараться. Большое спасибо каждому за вашу поддержку», – написал Сперцян в своём телеграм-канале.
После 26 встреч РПЛ «Спартак» набрал 45 очков и занимает пятое место. «Краснодар» заработал 57 очков и располагается на первой строчке. «Зенит» с 56 очками находится на втором месте.
В следующем туре команда Хуана Карлоса Карседо встретится с «Пари НН» (26 апреля), а подопечные Мурада Мусаева сыграют с махачкалинским «Динамо» (26 апреля).
Комментарии
- 25 апреля 2026
-
06:10
-
06:01
-
05:55
-
05:53
-
05:46
-
05:36
-
05:07
-
04:37
-
04:27
-
04:14
-
03:48
-
02:57
-
01:56
-
01:49
-
01:19
-
00:56
-
00:55
-
00:51
-
00:46
-
00:29
-
00:28
-
00:17
-
00:08
-
00:02
- 24 апреля 2026
-
23:59
-
23:43
-
23:41
-
23:40
-
23:33
-
23:24
-
23:12
-
23:06
-
23:00
-
22:51
-
22:47