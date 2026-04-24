Хайденхайм — Санкт-Паули. Прямая трансляция
«На характере!» Сперцян отреагировал на победу «Краснодара» над «Спартаком»

«На характере!» Сперцян отреагировал на победу «Краснодара» над «Спартаком»
Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался после победы в матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
23 апреля 2026, четверг. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Мартинс – 38'     1:1 Сперцян – 45+1'     1:2 Жубал – 85'    

«На характере! +3 очка! Нет времени расслабляться, чем дальше, тем сложнее, но мы будем стараться. Большое спасибо каждому за вашу поддержку», – написал Сперцян в своём телеграм-канале.

После 26 встреч РПЛ «Спартак» набрал 45 очков и занимает пятое место. «Краснодар» заработал 57 очков и располагается на первой строчке. «Зенит» с 56 очками находится на втором месте.

В следующем туре команда Хуана Карлоса Карседо встретится с «Пари НН» (26 апреля), а подопечные Мурада Мусаева сыграют с махачкалинским «Динамо» (26 апреля).

