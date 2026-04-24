Хайденхайм — Санкт-Паули. Прямая трансляция
Министр спорта России Дегтярёв подписал приказ об изменении лимита на легионеров

Министр спорта России Михаил Дегтярёв в ходе встречи с руководством клубов Мир Российской Премьер-Лиги подписал приказ об изменении лимита на легионеров. Со следующего сезона в заявке команды РПЛ не может быть более 12 иностранцев, а на поле — не более семи. Об этом Дегтярёв сообщил в своём телеграм-канале.

Напомним, на текущий момент клубы чемпионата России вправе включать в заявку до 13 легионеров, однако на поле одновременно могут находиться восемь из них.

«Футбол в России – это абсолютный лидер среди остальных видов спорта по количеству занимающихся — более 3,5 млн человек. В стране 22 тыс. футбольных полей и почти 300 крытых манежей. В Едином календарном плане Минспорта 500 спортивных мероприятий по футболу. Однако мы видим дисбаланс в финансировании футбола.

Государство ежегодно расходует на подготовку футболистов 56 млрд рублей из консолидированного бюджета на подготовку футболистов в детско-юношеских школах в регионах. При этом суммарный бюджет клубов РПЛ – более 120 млрд. руб. Несмотря на то что и среди этих средств 70-80% прямо или косвенно имеют государственное происхождение, на детско-юношеский спорт клубы тратят 7,4 млрд руб – 6%. Это данные РПЛ. А на зарплаты иностранных игроков уходит до 70%. Тут мы опираемся на открытые данные.

В связи с этим мы приняли решение изменить параметры лимита, чтобы побудить клубы перераспределить свои расходы в пользу детско-юношеского футбола, поиска талантов и подготовки в итоге бóльшего количества элитных игроков среди собственных воспитанников. Мы обсуждали это в течение года, ни для кого в отрасли это не сюрприз.

В планах Минспорта постепенно доведение лимита до параметров 5/10, однако мы оценим предложения клубов, работу в течении предстоящего сезона и будем принимать дальнейшие решение исходя из этого. Наша общая задача — сделать так, чтобы отечественный футбол и тренерская школа развивались и давали максимально высокий результат», — написано в сообщении Дегтярёва.

