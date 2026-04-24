«Пощёчина для «Арсенала». Доку — о победе «Манчестер Сити» в Кубке лиги
Вингер «Манчестер Сити» Жереми Доку высказался о чемпионской гонке с лондонским «Арсеналом», упомянув прошедший финал Кубка английской лиги, в котором «горожане» переиграли «канониров» со счётом 2:0.
Англия — Кубок лиги . Финал
22 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
0 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 О'Райли – 60' 0:2 О'Райли – 64'
«Кубок лиги — замечательный трофей. Мы понимали, что если выиграем, то это станет пощёчиной для «Арсенала». Мы просто шли к победе», — приводит слова Доку журналист Фабрицио Романо в соцсети X.
На данный момент у «Манчестер Сити» и «Арсенала» по 70 очков, но «горожане» возглавляют турнирную таблицу английской Премьер-лиги за счёт дополнительных показателей. На третьем месте находится «Манчестер Юнайтед» с 58 очками.
