Хайденхайм — Санкт-Паули. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

В ЦСКА высказались о будущем 40-летнего Акинфеева в клубе

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о продлении контракта с вратарём и капитаном команды Игорем Акинфеевым, который заканчивается грядущим летом.

— У Игоря истекает контракт, ему уже 40 лет. Игорь останется в ЦСКА или завершит карьеру?
— Я не меняю своей позиции, и такая позиция у клуба. Мы с Игорем всегда откровенно и честно на протяжении этих многих-многих лет разговаривали и договорились, что, если он чувствует в себе силы и желание продолжать играть, значит, он остаётся в клубе. Мы всегда его только поддерживаем с учётом значимости, которую он имеет для команды. Всё будет зависеть от его позиции.

— Если он будет согласен продолжать играть, то вы продлите с ним контракт?
— Да, конечно, — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

40-летний вратарь является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне Акинфеев принял участие в 21 матче во всех турнирах, четыре из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

