40-летний Нойер продлит контракт с «Баварией» до 2027 года — Abendzeitung

40-летний вратарь и капитан «Баварии» Мануэль Нойер продлит контракт ещё на год, до завершения сезона-2026/2027. Об этом сообщает Abendzeitung.

По информации источника, чемпион мира принял это решение вместе со своими доверенными лицами. Мюнхенский клуб не имел «никаких возражений» против него. Ранее между Нойером и «Баварией» уже состоялись переговоры, в ходе которых они согласовали основные условия.

Нойер играет за немецкий гранд с лета 2011 года. За этот период голкипер принял участие в 595 матчах во всех турнирах, 269 из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Материалы по теме Тренер сборной Германии Нагельсман: у нас с Нойером очень хорошие взаимоотношения

Топ-5 легенд футбола: