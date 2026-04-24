В Италии считают, что Гвардиола может возглавить их национальную команду

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport выразило надежду на приглашение главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы на пост наставника национальной команды. По версии СМИ, испанский специалист будет готов прийти в сборную Италии, несмотря на финансовые трудности «Скуадра адзурра», из-за любви к этой стране.
Отметим, что Гвардиола во время игроцкой карьеры выступал за «Брешию» и римскую «Рому». Действующий контракт тренера «Манчестер Сити» действует до 2027 года.
Ранее сборная Италии в третий раз подряд не вышла на чемпионат мира, уступив в решающем матче квалификации команде Боснии и Герцеговины со счётом 1:1 (1:4 пен.).