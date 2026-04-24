Митрофанов — об ужесточении лимита на легионеров: работа идёт

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался об ужесточении лимита на легионеров в Мир РПЛ.
«Встреча прошла хорошо. Проект 12+7, работа идёт. РФС и РПЛ получили проект приказа. Позицию РФС сформирует и направит», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
В пятницу, 24 апреля, министр спорта России Михаил Дегтярёв проинформировал, что в ходе встречи с руководством клубов РПЛ был подписан приказ об изменении лимита на легионеров. Со следующего сезона в заявке команды лиги не может быть более 12 иностранцев, а на поле — не более семи. На текущий момент клубы чемпионата России вправе включать в заявку до 13 легионеров, однако на поле одновременно могут находиться восемь из них.
Самые титулованные футбольные клубы России: