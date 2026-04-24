В возрасте 40 лет умер экс-игрок сборной Нигерии Майкл Энерамо

В возрасте 40 лет скончался бывший нападающий сборной Нигерии Майкл Энерамо. Об этом сообщает официальный сайт Футбольной федерации Нигерии.

Экс-игрок «суперорлов» умер во время товарищеского матча в Унгван Йелва. Сообщается, что у Энерамо случилась остановка сердца через пять минут после начала второго тайма игры.

Майкл Энерамо играл за сборную Нигерии с 2009 по 2011 год. На клубном уровне нападающий выступал за «Эсперанс» из Туниса, саудовский «Аль-Шабаб», турецкие «Бешикташ» и «Истанбул Башакшехир», а также защищал цвета ряда других команд. В составе сборной Энерамо провёл 10 матчей, в которых забил три гола.