Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хайденхайм — Санкт-Паули. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Объявлены судейские назначения на матчи 27-го тура РПЛ сезона-2025/2026

Объявлены судейские назначения на матчи 27-го тура РПЛ
Комментарии

Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.

25 апреля (суббота)

«Ростов» – «Оренбург»: судья – Павел Кукуян

Помощники судьи – Алексей Стипиди, Алексей Ермилов; резервный судья – Ярослав Хромей; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Евгений Кукуляк; инспектор – Юрий Баскаков.

«Крылья Советов» – «Локомотив»: судья – Кирилл Левников

Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Данил Каширин; VAR – Артур Фёдоров; AVAR – Роман Сафьян; инспектор – Александр Гвардис.

«Рубин» – ЦСКА: судья – Рафаэль Шафеев

Помощники судьи – Максим Гаврилин, Денис Петров; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Артём Чистяков; VAR – Сергей Чебан; инспектор – Сергей Мацюра.

26 апреля (воскресенье)

«Спартак» – «Пари НН»: судья – Игорь Капленков

Помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Станислав Матвеев; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Французов.

«Краснодар» – «Динамо» Махачкала: судья – Иван Абросимов

Помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Андрей Прокопов; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Эдуард Малый.

«Динамо» Москва – «Сочи»: судья – Никита Новиков

Помощники судьи – Алексей Лунёв, Андрей Болотенков; резервный судья – Владимир Шамара; VAR – Ян Бобровский; AVAR – Артур Фёдоров; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Зенит» – «Ахмат»: судья – Евгений Буланов

Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Анатолий Жабченко; инспектор – Вячеслав Харламов.

27 апреля (понедельник)

«Акрон» – «Балтика»: судья – Инал Танашев

Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Адлан Хатуев; резервный судья – Юрий Матвеев; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Ранэль Зияков; инспектор – Владимир Казьменко.

Материалы по теме
Проект лимита на легионеров РПЛ опубликован. Какая формула на следующий сезон и что дальше
Официально
Проект лимита на легионеров РПЛ опубликован. Какая формула на следующий сезон и что дальше

Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android