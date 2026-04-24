В РФС рассказали о встрече с Минспорта по вопросу об ужесточении лимита

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о встрече с министром спорта России Михаилом Дегтярёвым по вопросу об ужесточении лимита на легионеров в Мир Российской Премьер-Лиге.

«Совместно с лигой мы озвучили основные выводы за последние 15-20 лет с момента установления лимита. Говорили, что необходимо внимательно относиться к влиянию лимита на показатели в футболе. Доводы от имени клубов министром были услышаны, он дал поручение взять их в работу. Министр подписал приказ, дальше есть процедура дальнейшей регистрации. Договорились, что будем встречаться не реже, чем раз в год. Любое дальнейшее обсуждение лимита нужно проводить только после анализа влияния предыдущего формата. Приказ вневременной», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В пятницу, 24 апреля, министр спорта России Михаил Дегтярёв проинформировал, что в ходе встречи с руководством клубов РПЛ был подписан приказ об изменении лимита на легионеров. Со следующего сезона в заявке команды лиги не может быть более 12 иностранцев, а на поле — не более семи. На текущий момент клубы чемпионата России вправе включать в заявку до 13 легионеров, однако на поле одновременно могут находиться восемь из них.