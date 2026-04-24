Генсекретарь РФС: мы довольны работой Мажича, ошибок становится меньше

Комментарии

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов поделился мнением о качестве судейства в нынешнем сезоне, а также о работе руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Милорада Мажича.

«Судейство в этом сезоне удовлетворительное, ошибок становится меньше. Мы руководствуемся статистикой. Игроки тоже по воротам не попадают, пенальти не забивают. Недовольство клубов мы выслушаем в конце сезона. Будущее Мажича будем обсуждать в конце сезона, но мы довольны его работой», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

