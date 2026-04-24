Генсекретарь РФС поделился ожиданиями от конгресса ФИФА

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов перед конгрессом ФИФА высказался о возможном возвращении сборной России на международную арену.

«Питаю положительные ожидания от конгресса ФИФА. Все баны, кроме главной и молодёжной команды, на уровне ФИФА сняты. Ждём решения МОК», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ранее стало известно, что РФС принял приглашение на 76-й конгресс Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА), который пройдёт в Ванкувере 30 апреля.

Сборная России отстранена от всех международных соревнований с 2022 года. Российские клубы также не принимают участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.