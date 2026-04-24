Министр спорта РФ сообщил о планах по приведению лимита к параметрам «5/10»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв поделился планами по дальнейшему изменению лимита на легионеров в российском футболе. В пятницу, 24 апреля, Дегтярёв проинформировал, что в ходе встречи с руководством клубов РПЛ был подписан приказ об изменении лимита на легионеров, согласно которому со следующего сезона в заявке команды лиги не может быть более 12 иностранцев, а на поле — не более семи.

«В планах Минспорта постепенно доведение лимита до параметров 5/10, однако мы оценим предложения клубов, работу в течение предстоящего сезона и будем принимать дальнейшие решение исходя из этого. Наша общая задача — сделать так, чтобы отечественный футбол и тренерская школа развивались и давали максимально высокий результат», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.

Напомним, на текущий момент клубы чемпионата России вправе включать в заявку до 13 легионеров, однако на поле одновременно могут находиться восемь из них.

Материалы по теме
Официально
Министр спорта России Дегтярёв подписал приказ об изменении лимита на легионеров

Самые результативные легионеры РПЛ:

Комментарии
