Министр спорта РФ сообщил о планах по приведению лимита к параметрам «5/10»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв поделился планами по дальнейшему изменению лимита на легионеров в российском футболе. В пятницу, 24 апреля, Дегтярёв проинформировал, что в ходе встречи с руководством клубов РПЛ был подписан приказ об изменении лимита на легионеров, согласно которому со следующего сезона в заявке команды лиги не может быть более 12 иностранцев, а на поле — не более семи.
«В планах Минспорта постепенно доведение лимита до параметров 5/10, однако мы оценим предложения клубов, работу в течение предстоящего сезона и будем принимать дальнейшие решение исходя из этого. Наша общая задача — сделать так, чтобы отечественный футбол и тренерская школа развивались и давали максимально высокий результат», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.
Напомним, на текущий момент клубы чемпионата России вправе включать в заявку до 13 легионеров, однако на поле одновременно могут находиться восемь из них.
