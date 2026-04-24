Митрофанов: ложь, что Мажич зарабатывает € 1 млн в год

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов опроверг информацию, что руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич получает за свою работу € 1 млн в год.

«То, что Мажич зарабатывает € 1 млн в год, абсолютная ложь. Сильно меньше», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Серб Мажич был назначен 27 июня 2023 года на пост руководителя департамента судейства. Во время судейской карьеры работал на встречах двух чемпионатов мира (2014, 2018), а также судил финальный матч Лиги чемпионов в 2018 году между «Реалом» и «Ливерпулем» (3:1).