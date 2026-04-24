Тренер «Ливерпуля» Слот назвал сильные стороны «Кристал Пэлас» перед матчем 34-го тура АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о предстоящем матче 34-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас». Встреча состоится 25 апреля на стадионе «Энфилд». Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск.

«Как всегда, сложность заключается в игроках, с которыми приходится сталкиваться. Думаю, у «Кристал Пэлас» хорошая команда. Их состав был неплох ещё два или три года назад. Из той команды Марк Гехи сейчас играет за «Манчестер Сити», [Эберечи] Эзе — в «Арсенале», [Майкл] Олисе строит карьеру в «Баварии». И, разумеется, у них очень грамотный тренер, который способен привнести много дисциплины. Создавать моменты в играх с «Кристал Пэлас» действительно сложно.

Мы посмотрели довольно много матчей «Кристал Пэлас», но сейчас сделали акцент на том, чтобы найти способы создавать моменты в игре с ними. Зачастую вы смотрите 60 минут встречи с участием «Кристал Пэлас» и не видите, чтобы их соперник создал хотя бы один голевой момент. А с другой стороны, они играют очень прямолинейно, используют добротных нападающих, которые быстро прорываются за линию обороны соперника. Поэтому, я думаю, после «Арсенала» они пропустили меньше всего голов, что о многом говорит, и этому есть причина, потому что они практически не создают голевых моментов», — приводит слова Слота официальный сайт мерсисайдцев.