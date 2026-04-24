Дегтярёв объяснил, почему Минспорта РФ приняло решение об ужесточении лимита на легионеров

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв рассказал, почему было принято решение об ужесточении лимита на легионеров в Мир РПЛ со следующего сезона.

В пятницу, 24 апреля, Дегтярёв проинформировал о подписании приказа об изменении лимита на легионеров, согласно которому со следующего сезона в заявке команды лиги не может быть более 12 иностранцев, а на поле — не более семи. Сейчас клубы РПЛ вправе включать в заявку до 13 легионеров, на поле одновременно могут находиться восемь из них.

«Государство ежегодно расходует на подготовку футболистов 56 млрд рублей из консолидированного бюджета на подготовку футболистов в детско-юношеских школах в регионах. При этом суммарный бюджет клубов РПЛ – более 120 млрд. руб. Несмотря на то что и среди этих средств 70-80% прямо или косвенно имеют государственное происхождение, на детско-юношеский спорт клубы тратят 7,4 млрд руб – 6%. Это данные РПЛ. А на зарплаты иностранных игроков уходит до 70%. Тут мы опираемся на открытые данные.

В связи с этим мы приняли решение изменить параметры лимита, чтобы побудить клубы перераспределить свои расходы в пользу детско-юношеского футбола, поиска талантов и подготовки в итоге бóльшего количества элитных игроков среди собственных воспитанников. Мы обсуждали это в течение года, ни для кого в отрасли это не сюрприз», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.

Самые результативные легионеры РПЛ: