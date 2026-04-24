Хайденхайм — Санкт-Паули. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

КДК оштрафовал «Зенит» на 100 тыс. рублей за неподобающее поведение в матче с «Локо»

Комментарии

Контрольно‑дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал «Зенит» на 100 тыс. рублей за поведение команды в матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:0). Напомним, в конце встречи произошла стычка футболистов обеих команд.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

«В соответствии со статьей 98 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 18 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за неподобающее поведение команды (предупреждение семи футболистов и удаление официального лица клуба в составе одной команды) – оштрафовать «Зенит» г. Санкт-Петербург на 100 000 рублей», – сообщает официальный сайт РФС.

