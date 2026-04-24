Челестини оштрафован на 50 тыс. рублей по итогам матча ЦСКА — «Ростов»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини получил штраф в размере 50 тыс. рублей по итогам матча 26-го тура Мир РПЛ ЦСКА – «Ростов» (1:1).

«В соответствии со статьёй 90 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 7 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за выход за пределы технической зоны – оштрафовать главного тренера ПФК ЦСКА г. Москва Фабио Челестини Ф. на 50 000 рублей», — написано на официальном сайте РФС.

После 26 туров чемпионата России команда Челестини набрала 44 очка и занимает шестое место. В следующем матче РПЛ ЦСКА встретится с «Рубином». Игра состоится 25 апреля и пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.

