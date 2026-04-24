Хайденхайм — Санкт-Паули. Прямая трансляция
КДК оштрафовал и дисквалифицировал тренера «Зенита» Анюкова после матча с «Локомотивом»

Контрольно‑дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал тренера «Зенита» Александра Анюкова на 200 тыс. рублей и дисквалифицировал его на два матча Мир Российской Премьер-Лиги за эмоции в адрес резервного арбитра в игре 26-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (0:0).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

«В соответствии с частью 1 статьи 95 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 12 приложения №1 дисциплинарно регламента РФС за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча – дисквалифицировать тренера ФК «Зенит» г. Санкт-Петербург Александра Анюкова на два матча РПЛ и оштрафовать его на 200 000 рублей», – сообщает официальный сайт РФС.

