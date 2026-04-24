КДК оштрафовал Ролана Гусева после матча «Динамо» с «Рубином»

Контрольно‑дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал главного тренера московского «Динамо» Ролана Гусева на 10 тыс. рублей по итогам матча 26-го тура чемпионата России с казанским «Рубином» (0:1).

«В соответствии со статьей 90 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 7 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за выход за пределы технической зоны – оштрафовать главного тренера «Динамо» г. Москва Ролана Гусева на 10 000 рублей», – сообщает официальный сайт РФС.

По итогам матча «Рубин» поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, опередив «Динамо». В активе клуба из столицы Татарстана 35 набранных очков в 26 встречах. Бело-голубые опустились на восьмую строчку. У команды осталось 35 очков.