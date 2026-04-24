Глава РПЛ Алаев рассказал, как прошла встреча с Минспорта по вопросу ужесточения лимита

Глава Мир РПЛ Александр Алаев поделился информацией, как прошла встреча с Минспорта РФ по вопросу ужесточения лимита.

В пятницу, 24 апреля, министр спорта Михаил Дегтярёв проинформировал о подписании приказа об изменении лимита на легионеров, согласно которому со следующего сезона в заявке команды лиги не может быть более 12 иностранцев, а на поле — не более семи. Сейчас клубы РПЛ вправе включать в заявку до 13 легионеров, на поле одновременно могут находиться восемь из них.

«Хорошо, что состоялась, мы ждали, пообщались, большинство клубов было. Министр подписал приказ, действует с 1 июля, «12-7». Министр официально попросил позицию, все 16 клубов приняли единогласно решение, что считают действующий лимит эффективным, а изменения – нецелесообразными. Также все 16 клубов выдвинули предложения. Первое. В случае возвращения к международным соревнованиям была возможность вернуться на «13-8». Второе. С учётом того, что лимит может сильно повлиять на ситуацию в футболе, мы предлагали перспективу два-три года посмотреть, как будет. Мы уважаем позицию государства, принимаем её, будем работать.

Благодарен, что наши доводы были услышаны. Мы договорились, что будем вместе мониторить ситуацию. Смотреть, какие изменения будут после «12-7». После следующего сезона соберёмся, подведём итоги.

Дискуссия длилась очень долго, министр озвучил позицию, мы её уважаем, клубы приняли это. Клубы выразили свою позицию. Как мне кажется, друг друга услышали. Министр сказал любому клубу: «Приезжайте, будем общаться». Мы нашли компромисс, надеюсь, будет сохранён, внушает оптимизм», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

