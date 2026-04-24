Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хайденхайм — Санкт-Паули. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Локомотив» оштрафован за неправомерные действия зрителей во время матча с «Зенитом»

«Локомотив» оштрафован за неправомерные действия зрителей во время матча с «Зенитом»
Комментарии

Контрольно‑дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал «Локомотив» за неправомерные действия зрителей во время матча 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:0).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

«В соответствии со статьей 117 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 40 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за неправомерные действия зрителей – оштрафовать ФК «Локомотив» г. Москва на 50 000 рублей.

– В соответствии со статьей 112 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать ФК «Локомотив» г. Москва на 20 000 рублей», – сообщает официальный сайт РФС.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android