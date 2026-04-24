«Локомотив» оштрафован за неправомерные действия зрителей во время матча с «Зенитом»

Контрольно‑дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал «Локомотив» за неправомерные действия зрителей во время матча 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:0).

«В соответствии со статьей 117 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 40 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за неправомерные действия зрителей – оштрафовать ФК «Локомотив» г. Москва на 50 000 рублей.

– В соответствии со статьей 112 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать ФК «Локомотив» г. Москва на 20 000 рублей», – сообщает официальный сайт РФС.