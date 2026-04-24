Хайденхайм — Санкт-Паули. Прямая трансляция
Тихонов объяснил, почему Лусиано Гонду было проще проявлять себя в «Зените», чем в ЦСКА

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением об игре нападающего ЦСКА Лусиано Гонду, перешедшего в московский клуб из «Зенита» зимой. В составе красно-синих аргентинский футболист провёл 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами.

«Лусиано [Гонду] в «Зените» было гораздо проще, потому что это та команда, которая могла создавать необходимые моменты. А в ЦСКА было три подряд поражения — это бьёт по психологии. При этом человек не забивает, а его брали с надеждой. Отсюда вот этот спад. К тому же у армейцев проблемы в обороне, и это накладывается на весь коллектив», — сказал Тихонов в эфире программы «8-16» на «Матч Премьер».

Лусиано Гонду играл за «Зенит» с лета 2024 года. Нападающий провёл 51 встречу, где забил 13 голов.

