«Краснодар» оштрафован на 40 тыс. рублей по итогам матча со «Спартаком»
Поделиться
Контрольно‑дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал «Краснодар» на 40 тыс. рублей по итогам матча 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (2:1).
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
23 апреля 2026, четверг. 19:45 МСК
1 : 2
1:0 Мартинс – 38' 1:1 Сперцян – 45+1' 1:2 Жубал – 85'
«В соответствии с частью 1 статьи 111 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 33 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за иные нарушения регламента соревнования (пункт 12.16 регламента) – оштрафовать «Краснодар» г. Краснодар на 40 000 рублей», – сообщает официальный сайт РФС.
После 26 встреч РПЛ «Спартак» набрал 45 очков и занимает пятое место. «Краснодар» заработал 57 очков и располагается на первой строчке. «Зенит» с 56 очками находится на втором месте.
Комментарии
- 25 апреля 2026
-
06:20
-
06:10
-
06:01
-
05:55
-
05:53
-
05:46
-
05:36
-
05:07
-
04:37
-
04:27
-
04:14
-
03:48
-
02:57
-
01:56
-
01:49
-
01:19
-
00:56
-
00:55
-
00:51
-
00:46
-
00:29
-
00:28
-
00:17
-
00:08
-
00:02
- 24 апреля 2026
-
23:59
-
23:43
-
23:41
-
23:40
-
23:33
-
23:24
-
23:12
-
23:06
-
23:00
-
22:51