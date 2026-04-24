«Краснодар» оштрафован на 40 тыс. рублей по итогам матча со «Спартаком»

Контрольно‑дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал «Краснодар» на 40 тыс. рублей по итогам матча 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (2:1).

«В соответствии с частью 1 статьи 111 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 33 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за иные нарушения регламента соревнования (пункт 12.16 регламента) – оштрафовать «Краснодар» г. Краснодар на 40 000 рублей», – сообщает официальный сайт РФС.

После 26 встреч РПЛ «Спартак» набрал 45 очков и занимает пятое место. «Краснодар» заработал 57 очков и располагается на первой строчке. «Зенит» с 56 очками находится на втором месте.