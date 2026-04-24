Хайденхайм — Санкт-Паули. Прямая трансляция
«Краснодар» оштрафован на 40 тыс. рублей по итогам матча со «Спартаком»

«Краснодар» оштрафован на 40 тыс. рублей по итогам матча со «Спартаком»
Контрольно‑дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал «Краснодар» на 40 тыс. рублей по итогам матча 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
23 апреля 2026, четверг. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Мартинс – 38'     1:1 Сперцян – 45+1'     1:2 Жубал – 85'    

«В соответствии с частью 1 статьи 111 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 33 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за иные нарушения регламента соревнования (пункт 12.16 регламента) – оштрафовать «Краснодар» г. Краснодар на 40 000 рублей», – сообщает официальный сайт РФС.

После 26 встреч РПЛ «Спартак» набрал 45 очков и занимает пятое место. «Краснодар» заработал 57 очков и располагается на первой строчке. «Зенит» с 56 очками находится на втором месте.

