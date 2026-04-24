Титов — о пенальти в пользу «Краснодара» и «Локо»: где-то «Зениту» вернулось бумерангом

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился мнением о пенальти, назначенном в ворота красно-белых в матче 26-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (1:2). Главный арбитр встречи Артём Чистяков назначил 11-метровый удар за игру рукой полузащитника хозяев Наиля Умярова в своей штрафной, который реализовал хавбек чёрно-зелёных Эдуард Сперцян.

– Был ли, на ваш взгляд, пенальти на Умярове? Понятно ли вам решение судей?

– Для меня вообще непонятно, как судьи трактуют все эти руки. Сколько существует VAR – ничего не понятно. Меняются правила, добавляется что-то. После пенальти в матче «Локомотив» – «Зенит» я не понимаю, что такое пенальти в игре «Спартака» и «Краснодара». Для меня это, конечно, беспредел. Никто не понял, было касание или его не было.

В случае с Умяровым был контакт с Кордобой. При этом мяч не летел в ворота, он летел в аут. Словом, есть нюансы. Я даже не буду судить, был пенальти или не был. Просто мне хотелось бы понять, как судьи трактуют. Хотелось бы подробных объяснений во время матча, но это непростая затея. Будет очень долго, если судья ещё начнёт объяснять, почему он дал пенальти. У нас и так большие паузы, когда арбитры смотрят повторы – по три минуты и больше.

Я даже могу защитить судью Чистякова, потому что момент непростой в динамике. Вот, рука есть? Есть. Отставлена? Да. Хотя опять же нюансы – считается ли рукой плечо, предплечье. Судьи говоря, что чуть выше – это уже не рука, а плечо, чуть ниже – это уже рука. Повторюсь, это нюансы, и очень сложно решить, пенальти или нет. Поэтому я понимаю и арбитров, и VAR-судей. Понимаю и футболиста. Куда ему деть руку, тем более у него был контакт с футболистом другой команды. Ну что ж, если поставили, надо уже принимать как данность.

С другой стороны, повторюсь, произошедшее в матче «Локомотив» – «Зенит» для меня нонсенс. Я такой пенальти, наверное, впервые увидел. Пусть в пользу «Зенита» ставили пенальти, где никто не понимал, за что, и потом их признавали ошибочными. Ну вот где-то вернулось, так скажем, бумерангом. ЭСК ещё будет смотреть, правильно ли судья назначил этот пенальти. Словом, все эти вопросы – очень болезненные в нашем футболе, – приводит слова Титова Metaratings.

В матче 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит» (0:0) главный судья Алексей Сухой назначил пенальти в ворота сине-бело-голубых на 90+6-й минуте за игру рукой защитника Игоря Дивеева.

