Сайт FourFourTwo составил рейтинг лучших немецких футболистов в истории

Сайт FourFourTwo опубликовал рейтинг из 10 лучших немецких футболистов в истории. Возглавил список бывший защитник «Баварии» Франц Беккенбауэр. На второй строчке расположился Герд Мюллер, также выступавший за мюнхенцев. Топ-3 замкнул Лотар Маттеус, тоже защищавший цвета баварцев. Полная версия списка выглядит следующим образом:

1. Франц Беккенбауэр.

2. Герд Мюллер.

3. Лотар Маттеус.

4. Филипп Лам.

5. Уве Зеелер.

6. Гюнтер Нетцер.

7. Мануэль Нойер.

8. Мирослав Клозе.

9. Фриц Вальтер.

10. Оливер Кан.

Беккенбауэр выигрывал чемпионат мира и чемпионат Европы в составе национальной команды. В «Баварии» защитник взял 13 трофеев, в том числе три Кубка европейских чемпионов.