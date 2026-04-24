Главная Футбол Новости

AS раскрыл, когда «Реал» может подписать Моуринью бесплатно

AS раскрыл, когда «Реал» может подписать Моуринью бесплатно
Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью находится в списке кандидатов на пост наставника мадридского «Реала». В контракте португальского специалиста есть пункт, согласно которому он может покинуть лиссабонский клуб бесплатно в течение 10 дней после последнего матча сезона, запланированного на 16 или 17 мая. Об этом сообщает AS.

По информации источника, в случае решения «Королевского клуба» подписать контракт с Моуринью позже «сливочным» придётся заплатить «символическую сумму».

Подчёркивается, что тренер сосредоточен на нынешней работе и раздражён слухами о связи с «Реалом» при отсутствии официальных переговоров. При этом специалист открыт для идеи возглавить испанский гранд.

«Бенфика» не намерена летом продлевать контракт с Моуринью, заканчивающийся летом 2027 года.

Материалы по теме
AS: Жозе Моуринью предложил свои услуги «Реалу»

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

