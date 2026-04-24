Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хайденхайм — Санкт-Паули. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фрэнк Лэмпард отреагировал на возможное назначение в «Челси»

Фрэнк Лэмпард отреагировал на возможное назначение в «Челси»
Комментарии

Главный тренер «Ковентри Сити» Фрэнк Лэмпард высказался о возможном назначении в «Челси» после увольнения Лиама Росеньора.

«Челси» — бо́льшая часть моей жизни, но сейчас это их дело, а моё — здесь.

Мне бы хотелось думать, что болельщики «Ковентри» просто наслаждаются тем, где мы находимся. В мире тренерской работы многое выходит из-под контроля, ты просто контролируешь свою работу.

Сейчас, я думаю, нам просто нужно наслаждаться тем, где мы находимся. У нас был потрясающий сезон, и я действительно горжусь и рад быть его частью. Мне нравится то, что я делаю здесь, я не могу контролировать, кто переживает, а кто – нет», – приводит слова Лэмпарда журналист Фабрицио Романо в соцсети X.

Лэмпард выступал за «Челси» в качестве игрока и был главным тренером лондонского клуба. В нынешнем сезоне он привёл «Ковентри Сити» к победе в Чемпионшипе и был признан лучшим тренером сезона во втором по силе дивизионе Англии.

«Я защищал игроков. Но буду говорить правду». После этих слов «Челси» вновь убрал тренера
«Я защищал игроков. Но буду говорить правду». После этих слов «Челси» вновь убрал тренера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android