Фрэнк Лэмпард отреагировал на возможное назначение в «Челси»

Главный тренер «Ковентри Сити» Фрэнк Лэмпард высказался о возможном назначении в «Челси» после увольнения Лиама Росеньора.

«Челси» — бо́льшая часть моей жизни, но сейчас это их дело, а моё — здесь.

Мне бы хотелось думать, что болельщики «Ковентри» просто наслаждаются тем, где мы находимся. В мире тренерской работы многое выходит из-под контроля, ты просто контролируешь свою работу.

Сейчас, я думаю, нам просто нужно наслаждаться тем, где мы находимся. У нас был потрясающий сезон, и я действительно горжусь и рад быть его частью. Мне нравится то, что я делаю здесь, я не могу контролировать, кто переживает, а кто – нет», – приводит слова Лэмпарда журналист Фабрицио Романо в соцсети X.

Лэмпард выступал за «Челси» в качестве игрока и был главным тренером лондонского клуба. В нынешнем сезоне он привёл «Ковентри Сити» к победе в Чемпионшипе и был признан лучшим тренером сезона во втором по силе дивизионе Англии.