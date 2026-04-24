Луис Энрике высказался об изменениях в «ПСЖ» в сравнении с предыдущим сезоном

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался об изменениях в команде по сравнению с предыдущим сезоном. Тогда парижский клуб впервые в истории победил в Лиге чемпионов, а также выиграл чемпионат и кубок Франции.

«Разница по сравнению с прошлым сезоном в том, что тогда у нас был больший разрыв в очках с командой, занявшей второе место. Однако мы всегда обязаны побеждать, и мы привыкли играть с таким настроем.

Впереди у нас непростой путь, потому что будет много игр, но мы очень этому рады, и нам нравится такой график. Мы потерпели неудачу в матче с «Лионом» (1:2) и одержали хорошую победу над «Нантом» (3:0). Мы будем стараться контролировать то, что можем контролировать, и ничего больше. Мы знаем, что следующие несколько встреч будут очень важны как для наших шансов на победу в лиге, так и для наших шансов на выход в финал Лиги чемпионов», – приводит слова Энрике официальный сайт «ПСЖ».

После 29 матчей чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 66 очков и возглавляет турнирную таблицу. На второй строчке располагается «Ланс» с 62 очками.