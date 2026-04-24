«МЮ» интересен ван де Вен, «Ливерпуль» может побороться за защитника — The Athletic

«Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру центрального защитника «Тоттенхэма» Микки ван де Вена. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, «красные дьяволы» отмечают скорость 25-летнего футболиста, его умение вести мяч и вступать в отбор. Однако «Ливерпуль» может составить конкуренцию манкунианцам в борьбе за нидерландского игрока.

В нынешнем сезоне ван де Вен принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

