Арне Слот оценил шансы «Ливерпуля» на выход в Лигу чемпионов по итогам сезона

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о шансах своей команды на попадание в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона.

«Находимся ли мы в хорошем положении для выхода в Лигу чемпионов? Наши последние результаты позволяют нам утверждать подобное. Полагаю, в предыдущих восьми матчах мы набрали около 16 очков, но это ощущается несколько иначе, ведь в промежутках между этими играми у нас были встречи с «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Сити». Однако сейчас мы набрали хороший ход в чемпионате», — приводит слова Слота официальный сайт мерсисайдцев.

На данный момент «Ливерпуль» находится на пятом месте в турнирной таблице АПЛ.