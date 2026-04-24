Фабрегас отреагировал на слухи, что он может стать следующим тренером «Челси»

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Челси». В среду, 22 апреля, лондонский клуб объявил об увольнении Лиама Росеньора.

«Мне нечего сказать по этому поводу. Было бы глупо сейчас об этом думать. Я даже не видел никаких высказываний по этому поводу от нашего президента. Верю, что продолжу свою карьеру в качестве главного тренера «Комо», — приводит слова Фабрегаса журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Фабрегас возглавляет «Комо» с лета 2024 года. После 33 туров чемпионата Италии команда набрала 58 очков и занимает пятое место. Действующее трудовое соглашение испанского специалиста рассчитано до лета 2028 года.

Материалы по теме «Челси» рассматривает Сеска Фабрегаса в качестве замены Росеньору — TEAMtalk

Сколько зарабатывают футболисты: