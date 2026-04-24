Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хайденхайм — Санкт-Паули. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он волен идти в «Челси», если пожелает». Президент «Комо» — о Фабрегасе

Комментарии

Президент «Комо» Мирван Суварсо отреагировал на возможное назначение наставника итальянского клуба Сеска Фабрегаса в «Челси» после увольнения Лиама Росеньора.

«Если его это осчастливит, то ему решать. Хочется, чтобы твои сотрудники оставались с тобой как можно дольше, но в конечном счёте мы не его владельцы, он волен идти в «Челси», если пожелает», – приводит слова Суварсо City A.M.

На данный момент «Комо» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 58 очков. Команда отстаёт от зоны Лиги чемпионов на пять очков.

После 34 встреч чемпионата Англии «Челси» набрал 48 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Арсенал», у которого 70 очков после 33 игр. Клуб всухую проиграл пять последних матчей в АПЛ.

Материалы по теме
Фабрегас отреагировал на слухи, что он может стать следующим тренером «Челси»
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android