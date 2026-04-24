«Он волен идти в «Челси», если пожелает». Президент «Комо» — о Фабрегасе

Президент «Комо» Мирван Суварсо отреагировал на возможное назначение наставника итальянского клуба Сеска Фабрегаса в «Челси» после увольнения Лиама Росеньора.

«Если его это осчастливит, то ему решать. Хочется, чтобы твои сотрудники оставались с тобой как можно дольше, но в конечном счёте мы не его владельцы, он волен идти в «Челси», если пожелает», – приводит слова Суварсо City A.M.

На данный момент «Комо» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 58 очков. Команда отстаёт от зоны Лиги чемпионов на пять очков.

После 34 встреч чемпионата Англии «Челси» набрал 48 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Арсенал», у которого 70 очков после 33 игр. Клуб всухую проиграл пять последних матчей в АПЛ.