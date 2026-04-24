Хайденхайм — Санкт-Паули. Прямая трансляция
Арне Слот ответил, готов ли Вудман заменить травмированных Бекера и Мамардашвили

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот перед матчем 34-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» высказался о третьем вратаре команды Фредди Вудмане, который играет вместо травмированных Алисона Бекера и Георгия Мамардашвили.

«Неслучайно мы подписали опытного третьего вратаря. Обычно его помощь требуется редко, но могут возникнуть ситуации, когда один вратарь травмирован, а другой дисквалифицирован – такое происходит чаще, чем травмы сразу у двух голкиперов. В этом случае необходим третий опытный голкипер, и поэтому мы были рады, что смогли заполучить Вудмана прошлым летом на правах свободного агента. Он хороший вратарь, что уже было доказано.

Насколько помню, в юности Фредди выиграл Евро со сборной до 17 лет, а в возрастной категории до 20 лет – чемпионат мира. Затем он сделал карьеру в «Ньюкасле», в «Престон Норт Энд» и у него есть опыт игры как в Премьер-лиге, так и на уровне Чемпионшипа. Кроме того, Фредди очень хороший человек и пользуется большой популярностью в раздевалке, и я думаю, что это также важная роль для третьего вратаря, если он не играет. Если же он выходит на поле, то становится важнее хорошая игра, а не авторитет в команде. Поэтому я думаю, что он готов [заменить Бекера и Мамардашвили], но поддержка болельщиков завтра, как и всегда, будет очень кстати», — приводит слова Слота официальный сайт мерсисайдцев.

